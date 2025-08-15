Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Verlusten

DAX24.262 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,19 +0,1%Gold3.348 +0,4%
18.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,148 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 0,148 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,148 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,150 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.873 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 85,640 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,873 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

