Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered legt am Donnerstagvormittag zu

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 0,140 EUR zu.

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,5 Prozent auf 0,140 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,140 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,134 EUR.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 637,143 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,098 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net