Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Minusbereich

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,154 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,6 Prozent auf 0,154 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,145 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,158 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 175.848 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 85,371 Prozent niedriger. Bei 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,128 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 229,63 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net