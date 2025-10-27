Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 0,156 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 0,156 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,158 EUR aus. Bei 0,150 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 177.273 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,672 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 331,322 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,987 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 21.10.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,84 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 244,79 Mio. NOK.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net