Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 0,168 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,167 EUR. Bei 0,168 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 1.782 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 83,760 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 80,603 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,045 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net