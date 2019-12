Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Ausblick 2020: Die Prognosen der Experten

€uro am Sonntag

Ausblick 2020: Die Prognosen der Experten

Die exklusiven Prognosen der deutschen Banken für das nächste Jahr: So sieht es für Aktien, Anleihen und Rohstoffe aus. Plus: Die Top-Investments für das neue Börsenjahr.

Tendenziell anders

Ökonom John Greenwood freut sich auf den Brexit, ärgert sich über die EZB und sieht für Aktien noch lange gute Zeiten.

Tendenz runter

Der Marktführer setzt ein Zeichen: Die Allianz senkt die Verzinsung von Lebensversicherungen von 2,8 auf 2,5 Prozent. Andere werden folgen.

Heimliche Helden

Zweite Liga, erstklassiger Gewinn: Der MDAX steht vor einem neuen Meilenstein. Die Favoriten.

Die andere Techrally

Technologien wie 5G treiben die Kurse der Chiphersteller. Warum das auch 2020 so bleiben wird.

Aktie im Brennpunkt

Zalando startet mit Rekorden ins Weihnachtsgeschäft.

Milliardenseller

Diese Fonds haben Anleger in diesem Jahr am meisten begeistert.

Genosse Sparfuchs

Wohnbaugenossenschaften bieten in Ballungsräumen ein ­relativ erschwingliches Zuhause.

Die neuen FondsNoten

Auf- und Absteiger des Monats ­sowie Erstbewertungen.



