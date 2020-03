Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Corona-Börse - Comeback-Rally oder Mega-Crash?

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 10/2020, ab Samstag, 7. März 2020, im Handel und auch digital



Themenauswahl

Corona-Börse: Comeback-Rally oder Mega-Crash?

Die ökonomischen Folgen der Corona-Krise sind nur schwer abzusehen. Drei Szenarien. Über das Beben an den Märkten und wo Einstiegschancen winken.

Alte Liebe

Rainer Gläß hat GK Software mitgegründet und dafür gesorgt, dass die Zen­trale im Vogtland blieb. Die Firma prägt die Region.

Besser beleuchtet

Die Milliarden für die Bahn hellen die Perspektive der Branche auf, die sich Preiskämpfe liefert.

Neue Nachrichten

Aktionäre wittern bei Twitter Morgenluft. Nach dem Einstieg eines Finanzinvestors muss sich Chef Jack Dorsey am Riemen reißen. Der Kurs steigt.

Absurde Neuigkeiten

Die Aktienkurse dubioser Biotechfirmen sind zuletzt nach oben geschossen. Dabei ist es zum Corona-Impfstoff noch ein weiter Weg.

Aktie im Brennpunkt

Warum es ausgerechnet jetzt beim Pharmakonzern Merck KGaA läuft.

Jens Ehrhardt

Wieso der Geldprofi pessimistisch für die Wirtschaft ist, aber zu Aktien rät.

Hier stimmt was nicht!

AMS-Aktionäre sind nach der Osram-Übernahme auf der Hut.

Kinderleicht zum neuen Auto

Exklusiver Test: Wer sind die besten Anbieter von Autokrediten via Internet?





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag