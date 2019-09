Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Einfach mehr Gewinn!

Themenauswahl

Einfach mehr Gewinn! Drei sichere Wege für mehr Erfolg bei der Aktienanlage

Value, Momentum, Value at Risk - drei Ansätze, mit denen sich Anleger jetzt für die nächste Börsenphase positionieren.

Neuling mit 60

Das erste Wertpapier kaufte sie mit 60: Bestellerautorin und Börsen-Oma Beate Sander über ihren Weg zur Aktien-Million.

Neue Möglichkeiten

Nach 17 Jahren Verhandlungen gibt es nun ein Freihandelsabkommen zwischen 55 afrikanischen Staaten. Warum es noch dauert, bis es wirkt.

Riecht nach Gewinnen

Der Markt für die Hersteller von Duftstoffen und Aromen wächst stark.

Weniger für die Tonne

Kunststoff-Recycling und Plastik- Alternativen sind ein attraktiver Markt für Anleger.

Plötzlich ganz bescheiden

Günstigere Preise, neue Dienste - Apples Strategieschwenk kann durchaus funktionieren.

Neue Notwendigkeiten

Onlinebanking wird mit diesem Samstag sicherer - aber auch komplizierter. Wie die neuen Verfahren fundktionieren, was man dafür braucht.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



