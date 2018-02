Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Megatrends: Das sind die Börsenstars von morgen!

Innovationen wie Blockchain oder künstliche Intelligenz werden Milliarden-Geschäfte werden. Wie Anleger heute schon dabei sind.

Unternehmer des Jahres

Infineon-Chef Reinhard Ploss spricht im Exklusiv-Interview über Chips, China und große Chancen.

Die Wachrüttler

Wer von aktivistischen Investoren profitiert - und welche Ziele sie im DAX und MDAX jetzt haben.

Das Feuer brennt wieder

Die Stahlindustrie ist stark wie lange nicht. Der Aufwärtstrend dürfte anhalten - und offensiven Investoren Chancen bieten.

Wir greifen dann mal an

Nick Jue, Chef der ING-DiBa, macht der Konkurrenz mit niedrigen Gebühren Druck. Den deutschen Kunden gefällt’s, Mutter ING Groep profitiert.

Broker in die Zange genommen

Kaum haben sich KCFD-Händler an das Bafin-Verbot der ­Nachschusspflicht angepasst, droht neuer Ärger seitens der EU.

Aktie im Brennpunkt

Die Kraftwerksparte läuft bei ­Siemens unrund, die Industrie-Automatisierung dreht auf.

Wir sind dann mal weg

Deutsche Banken verdienen im Vergleich zu wenig. Die Folgen: geschlossene Filialen und langfristig weniger Banken.

Genau hinschauen

Wer nachhaltig einkaufen will, hat es angesichts vieler Siegel und Ausnahmen schwer.

Windkraftbranche fordert Hilfe

Der Ausbau neuer Anlagen wird von falschen Rahmenbedingungen gebremst oder verhindert.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.























__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag GmbH