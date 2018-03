Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Sicher mehr Rendite: Mit diesen Aktienfonds bleiben Anleger in rauen Zeiten cool!

Manche Aktienfonds liefern nicht nur eine hohe Rendite, sondern begrenzen auch Verluste. Welche Produkte die Nerven der Anleger am meisten schonen.

Trump attackiert den DAX

Schutzzölle würden vor allem Deutschlands Autoindustrie treffen, wenn auch nicht alle ­Unternehmen.

Macher mit Motor

Deutz-Chef Frank Hiller über Inno­vationen, den Diesel und was Elektromotoren mit dem Müll in Venedig zu tun haben.

Kaesers Medizinmänner kommen

Der Börsengang der Siemens-Medizintechnik fällt kleiner aus - und günstiger für Anleger.

Aktie im Brennpunkt

Weniger Briefe, aber immer mehr Pakete - die Post nimmt Fahrt auf.

Zweikampf in luftiger Höhe

Das Aktienduell Teil 3: Allianz oder Munich Re - wo sind Aktionäre besser aufgehoben?

Markt mit Perspektive

Im Kreml wird nach der Wahl am 18. März auch weiter Wladimir Putin das Sagen haben. Dennoch könnten neue Zeiten anbrechen - für Anleger.

Das Depot einfrieren

Was für eine Absicherung mit Knock-out-Zertifikaten spricht.

Fahren und Sparen

Fahrverbote und Dieselgate lassen viele über ein neues Auto nachdenken. Wo es die günstigsten Kredite dafür gibt.



