Oliver Kahn: "Trainerjob kam für mich nicht infrage"

Nein, eine Fußballlegende erwartet man hier wirklich nicht, zwischen Coworking Spaces, Vegan-Imbissen und Kunstateliers im hippen Werksviertel in München. Wo einst Unternehmen wie Pfanni, Zündapp, Konen und Optimol ihre Produktionsstätten hatten, tüfteln heute über drei Dutzend Start-ups an den Geschäftsideen von morgen. Als Oliver Kahn (48) Anfang 2016 sein Torwart-Start-up Goalplay gründete, war ihm klar: Hier will er hin - Trends aufspüren, das Ohr am Gleis haben. Bereits als Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft zog Kahn es vor, ein Primus inter Pares zu sein: immer mittendrin statt nur dabei. Seine Erfolge auf dem Spielfeld gaben ihm recht. Doch kann der Titan auch Unternehmertum? Ein Gespräch über gute und schlechte Investitionen und das Big Business mit dem Fußball.Goalplay ist eine globale Coaching-Plattform, die das Ziel verfolgt, eine führende Rolle bei der weltweiten Ausbildung von Fußballtorspielern einzunehmen. Unser Angebot erstreckt sich von digitalen Trainings­programmen für alle Alters- und Leistungsstufen über hochwertiges Equipment bis hin zu Dienstleistungen für Verbände, Ligen und Clubs, denen wir unsere Expertise für die Ausbildung von Torspielertrainern und Torhütern anbieten.Wir generieren Einnahmen über die Implementierung unseres Ausbildungsprogramms für Torspieler und Torspielertrainer in Verbänden, Ligen und Fußballschulen. Darüber hinaus erzielt Goal­play Umsätze mit dem Verkauf von Torhüter-Equipment. Aktuell bieten wir unsere digitalen Trainingsprogramme im Free-Bereich an. Im Zuge der Entwicklung unseres "digitalen Torwarttrainers" wird es zeitnah individuell ­zugeschnittene Pay-Angebote geben. Zukünftig wollen wir hochwertige digitale Trainingsprogramme überall auf der Welt anbieten. Dies ermöglicht uns eine breite Skalierung unseres Geschäftsmodells.Die Aufgaben sind zwischen meinem Geschäftspartner Moritz Mattes und mir klar aufgeteilt. Ich bin verantwortlich für die Markenkommunikation und die Internationalisierung. Dabei öffnet der Name Oliver Kahn zwar die eine oder andere Tür, aber am Ende überzeugt den Kunden vor allem ein substanzielles Leistungsangebot.Das hat eine Menge mit der WM 2002 in Japan und Südkorea zu tun. Wir sind ­damals mit einer durchschnittlichen Mannschaft angereist, und es gab nicht viele Leute, die darauf gewettet hätten, dass wir überhaupt die Gruppenphase überstehen würden. Dass wir es bis ins Finale geschafft haben, war kaum zu ­erwarten und verschaffte uns eine Menge Respekt, vor allem unter den ­asiatischen Fußballfans. Ich hatte zudem kurz vor der WM mit dem FC Bayern München den Weltpokal in Tokio ­gewonnen und stand auf dem Zenit meiner Karriere. Das hat bei den Asiaten wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen.Ich habe mit der Zeit gelernt, auf mich aufzupassen und meine Grenzen zu beachten. Deshalb war mir nach Beendigung meiner Karriere klar, dass der Trainerjob für mich nicht infrage kommt. Der Fußball hat mir sehr viel ­gegeben, er hat mich jedoch auch zwei Jahrzehnte meines Lebens richtig viel Kraft und Energie gekostet. Der Alltag im professionellen Fußball ist nicht so glanzvoll, wie er nach außen häufig wirkt. Man ist nur unterwegs, verbringt viel Zeit in Hotels weit weg von zu Hause, während einer WM manchmal bis zu sieben Wochen lang. Das kann und will ein Spieler irgendwann nicht mehr. Deshalb wollte ich nach meiner Profikarriere etwas anderes erleben und mich neuen Herausforderungen stellen.Ja, natürlich gab es die. Das hat für mich aber keinen Sinn mehr ergeben. Was für mich als Unternehmer heute zählt, galt auch damals schon für mich als Fußballer: Ich brauche eine echte Mission, die es mir leicht macht, andere und mich selbst zu motivieren.Ideen mit motivierten und kreativen Menschen erfolgreich umzusetzen und zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln, verschafft mir eine Menge Energie und Zufriedenheit. Und wenn sich damit auch noch Geld verdienen lässt, umso besser.Diese Verhaltensweisen waren mir als aktivem Torwart zwischendurch hilfreich. Heute nützt das nichts mehr. Jemand, der die Verantwortung für eine Firma trägt, sollte Souveränität bewahren und nicht den Eindruck erwecken, er habe seine Emotionen nicht unter Kontrolle. In meiner heutigen Rolle verstehe ich mich als jemand, der Menschen stark macht und dafür sorgt, dass jeder sein volles Potenzial entfalten kann. Eine meiner Fähigkeiten als Kapitän beim FC Bayern und bei der Nationalmannschaft war es, meine Mitspieler im Training und auf dem Platz mitzuziehen sowie Sicherheit und Überzeugung auszustrahlen. Diese Eigenschaften kommen mir auch heute noch zugute.Was es heißt, Unternehmer zu sein. Das liegt ja quasi schon in der Bedeutung des Wortes, nämlich planvoll etwas zu unternehmen. Die richtigen Mitarbeiter zu finden, Geschäfte anzubahnen, immer offen zu sein für Neues, mit ständigen Veränderungen umzugehen und nicht den Fokus zu verlieren. Das war für mich schon eine Sache, an die ich mich gewöhnen musste. Bei einem Profifußballer ist das Leben fast komplett durchgetaktet. Der Spieler muss sich im Grunde um nichts kümmern. Bei vielen Fußballern übernimmt der Manager ja meistens noch das Denken, was dann ein Problem wird, wenn die Karriere zu Ende ist und der Spieler sein Leben plötzlich wieder selbst in die Hand nehmen und organisieren muss.Die Chance, mit einer Beteiligung an einem Start-up Geld zu verdienen, ist statistisch gesehen sehr gering. Ich investiere grundsätzlich nur noch in meine eigenen Unternehmen, bei denen ich in der Geschäftsführung sitze und Einfluss auf das operative Geschäft habe. Zudem sollte ich zumindest die Chancen und Risiken der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, einschätzen können. Ansonsten bietet mir das Casino eine höhere Gewinnchance.Ich hatte 2009 eine Gesellschaft in Hongkong gegründet, um ein Fernsehformat in China zu produzieren. In der Castingshow "I never give up, the Kahn Principle" sollte der beste Torhüter Chinas gesucht werden. Die Show ging auch auf Sendung mit mir als Juror, nur lief es nicht so ab, wie es ursprünglich geplant gewesen war. Die Refinanzierung der Produktionskosten gestaltete sich schwierig. Dafür bedankten sich die Chinesen höflich für unser Know-how und produzierten das Format dann ohne uns mit einheimischen Stars. Der finanzielle Schaden hielt sich zum Glück im Rahmen. Das war ein Lernprozess, der zum Unternehmerdasein dazugehört.Ich denke, so mit sieben Jahren. Da habe ich den Keller meiner Eltern entrümpelt und die alten Sachen auf dem Flohmarkt verkauft. Am Thema Geld hatte ich schon immer großes Interesse. Ich bin in den 1980er-Jahren aufgewachsen, da war das Mantra ziemlich einfach. Erfolg wurde meistens mit monetärem Reichtum gleichgesetzt, was natürlich eine extrem eindimensionale Definition ist. Bereits mit 18 habe ich meine Geldangelegenheiten selbst in die Hand genommen und mich über diverse Anlagemöglichkeiten informiert.Von meinem ersten ersparten Geld habe ich mir eine schöne Cartier-Uhr gekauft. Ich war 18 Jahre und spielte als Ersatztorwart meine erste Profi-Saison beim Karlsruher SC. Als der damalige Vereinsmanager sah, was ich da am Handgelenk trug, gab’s richtig Ärger. Der dachte, der Junge dreht jetzt komplett durch.Bei mir hatte der langfristige Vermögensaufbau immer Priorität. Natürlich bin auch ich mal der Versuchung erlegen, mit überschaubarem Einsatz spekulativere Geschäfte wie Optionen und Futures einzugehen. Ich habe dann aber schnell festgestellt, dass diese Geschäfte höchstens als Absicherungsinstrument gegen Kursverluste sinnvoll sind. Ich spielte damals mit dem FC Bayern in allen Wettbewerben und mir fehlte einfach die nötige Zeit, mich intensiv mit den Märkten zu beschäftigen.Schon möglich. Für mich war der Mannschaftsindikator ein perfekter Kontra­indikator. Wenn plötzlich Spieler, die vorher nicht mal wussten, was Aktien sind, mir welche empfohlen haben, habe ich verkauft. Und wenn keiner mehr über Aktien reden wollte, habe ich gekauft. Hat ganz gut funktioniert. Die Aktien des Neuen Markts entsprachen nicht meiner Anlagephilosophie.Im Aktienbereich bevorzuge ich Werte von Unternehmen, die seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum zeigen und in ihrer Branche eine dominante Position haben. Aktien wie Microsoft oder Coca-Cola befinden sich teilweise schon seit Jahren in meinem Depot. Erst wenn schwerwiegende Ereignisse das Geschäftsmodell beeinflussen, denke ich über einen Verkauf nach. Mit solchen Werten lässt sich eine solide Rendite erwirtschaften und man kann auch ruhig schlafen, wenn es an den Märkten mal bergab geht.Mit 20 hatte ich Aktien von Mannesmann gekauft. Damals stellte das Unternehmen noch Röhren her. Durch den Verkauf der Aktien habe ich gutes Geld verdient. Mit dem richtigen Riecher oder einer Strategie hatte das allerdings herzlich wenig zu tun. Ich hatte schlichtweg Glück, weil sich die Märkte zum Zeitpunkt meines Kaufs in einer Hausse befanden. Und die Flut hebt bekanntlich alle Boote.Geld auf Aktien zu setzen war in den letzten Jahren sicher kein Fehler. Auch die Immobilienmärkte haben sich aus Investorensicht in der Vergangenheit exzellent entwickelt. Sich das eigene Heim zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, war schon immer ein ganz besonderes Investment. Vor allem wenn man sich die Entwicklung der Immobilienpreise in München in den vergangenen Jahren anschaut.Mit der Investition in einen Hedgefonds lag ich mal voll daneben. Der Fonds hatte im Zuge des Übernahmeversuchs von VW durch Porsche fast seinen kompletten Wert verloren. Gott sei Dank war ich nur mit einem kleineren Prozentsatz investiert. Trotzdem hat dieser Fauxpas meine Gesamtrendite erheblich beeinträchtigt.Ich würde nicht in Unternehmen aus der Rüstungsbranche investieren. Auch Ölaktien habe ich vor geraumer Zeit verkauft, weil ich das nicht mehr mit meinen Vorstellungen von Klima- und Umweltschutz vereinbaren kann. Das freut mich natürlich, dass die Fans in diese Richtung denken. Ich habe aber meine Karriere nach der Karriere von Anfang an ohne die Option eines Postens bei einem Fußballverein geplant. Die Gegenwart zeigt, dass ich damit nicht so falsch lag. Mein momentaner Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von Goalplay. Alles andere lasse ich entspannt auf mich zukommen.