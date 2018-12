Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Spannende Aussichten

Die Partylaune an den Märkten ist vorbei. An Katerstimmung im kommenden Jahr glauben Anlagestrategen jedoch nicht. Was sie für Aktien, Anleihen und Rohstoffe erwarten, wo Chancen liegen.

Kopf der Woche: Gerald Kassner

Der Chef von Schauinsland-Reisen über die Herausforderungen und Chancen im Tourismusmarkt.

Mit viel Power aufs Parkett

2019 könnte spektakuläre Börsengänge bringen - wenn das Umfeld passt.

Die Tipps der Redaktion

Welche Investments das Team von €uro am Sonntag für 2019 ganz persönlich empfiehlt.

Ich trage einen großen Namen

Bekannt aus Funk, TV und Presse: Manche Promis eröffnen Fonds. Taugen die was?

Humoristischer Ausblick: Die Ideen des Merz

Die ganz bestimmt nicht ernst zu nehmenden Prognosen für zwölf turbulente Monate 2019.

Dicke Luft vor Gericht

Wo Dieselfahrer Chancen haben, ihr Auto zurückzugeben.

Was 2019 auf Sie zukommt

Steuern, Abgaben, Rente: Das ändert sich im neuen Jahr.





