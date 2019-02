Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Ernährung 2.0 - Das Billionen-Business

Die Lebensmittelbranche steht vor einer Revolution, diese Aktien profitieren.

Unternehmer des Jahres: Kasper Rorsted

Er hat adidas auf Bestform getrimmt. Das große Interview über Margen, Digitalisierung und den FC Bayern.

Kleiner Trick, große Wirkung

DAX-Konzerne investieren immer mehr Geld in Aktienrückkäufe. Wie Anleger das systematisch nutzen.

Ende Legende

Der einstige Anleihekönig Bill Gross tritt ab. Zu spät für Anleger und für seinen Ruf.

Wenn Wahrheit nichts bedeutet

Was Anleger über die neuesten Vorwürfe gegen DAX-Mitglied Wirecard wissen sollten.

Aktie im Brennpunkt

Welche Hürden der Daimler-Chef seinem Nachfolger hinterlässt.

Clever planen

Infineon-Chef Reinhard Ploss drosselte zwar die Wachstumsprognose. Der Münchner Chipkonzern profitiert dennoch von Zukunftstrends.

Clever handeln

Die Munich Re kauft sich selbst. Aktienrückkäufe kommen auch hierzulande in Mode. Wie Anleger das ­nutzen.

Die neuen FondsNoten

Auf- und Absteiger des Monats ­sowie Erstbewertungen.

Gewinne im Kriechgang

Discount-Optionsscheine für hohe Renditen in Seitwärtsmärkten.

Onlinebroker im Test

Teil 1: die Basics - Depotgebühren, Xetra-Handel, Orderfunktionalität, Zinsen und Sicherheit.

Clever agieren

Cyril Ramaphosa ist als Südafrikas Hoffnungsträger angetreten. Bleibt er es auch nach den Wahlen im Mai?

Frühling für Europa-Aktien

In Europa lauern viele Risiken für Aktienanleger. Doch in den USA oder in Asien noch viel größere.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag