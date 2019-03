Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag wieder im Handel

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Die Frühjahrs-Rally: Jetzt dabei sein!

Die politische und wirtschaftliche Lage ist längst nicht so schlecht wie noch vor Monaten gedacht. Die Kurse steigen. Warum das anhalten dürfte und wie sich Anleger positionieren.

Traton als Eisbrecher

VW-Lastwagensparte könnte Saison der Börsengänge einläuten.

Neuer Chef auf der Großbaustelle

Der künftige Boss von Airbus gilt als "Rakete" - Schub kann der Konzern auch brauchen.

Börse & Blüten

€uro am Sonntag-­Leser Bernd Kauffmann hat ein Händchen für Blumen - und für Aktien. Schon mit 15 stieg er ein.

Gefährliche Strömung

Netflix hat zwar einen Oscar erhalten, doch der Druck auf den Streamingdienst wächst.

Moskau günstig

Warum russische Titel für mutige Anleger eine Wette wert sind.

Aktie im Brennpunkt

Was die Deutsche Post Anlegern nach dem Krisenjahr 2018 bringt.

Frankfurt intern

Bet-at-home und die geplante Legalisierung von Sportwetten.

"Fokussierter sein als bisher"

Star-Fondsmanager Talib Sheikh im Interview: Was er kauft, was er erwartet, was er Anlegern rät.

Hier stimmt was nicht!

Warum die Aareal Bank über Abspaltungen nachdenken sollte.

Begehrter Hellas-Bond

Weshalb Investoren bei der neuen griechischen Anleihe zugreifen.

Platin mit Potenzial

Wieso der Preis des Edelmetalls steigen dürfte.

Fahrspaß auf Pump

Online-Autokredite unterscheiden sich vor allem bei den Konditionen. Wo sonst noch, lesen Sie in unserem großen Test.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



