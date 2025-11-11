DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Notierung im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,1 Prozent auf 3,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
3,28 EUR 0,20 EUR 6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:07 Uhr 7,1 Prozent im Plus bei 3,30 EUR. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,32 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169.180 Highland Critical Minerals-Aktien.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Highland Critical Minerals-Aktie: Kurs vervielfacht sich binnen Wochen - Explorationsfieber treibt Rally

Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs

Rohstoffrally mit Risiko: Highland Critical Minerals-Aktie verdoppelt sich binnen Wochen - Exploration gestartet

