Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,1 Prozent auf 3,30 EUR.
Die Highland Critical Minerals-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:07 Uhr 7,1 Prozent im Plus bei 3,30 EUR. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,32 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169.180 Highland Critical Minerals-Aktien.
