Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals steigt am Dienstagvormittag
Die Aktie von Highland Critical Minerals zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 3,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 3,20 EUR zu. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,26 EUR zu. Bei 3,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Highland Critical Minerals-Aktie belief sich zuletzt auf 17.129 Aktien.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie
Highland Critical Minerals-Aktie: Kurs vervielfacht sich binnen Wochen - Explorationsfieber treibt Rally
Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs
Rohstoffrally mit Risiko: Highland Critical Minerals-Aktie verdoppelt sich binnen Wochen - Exploration gestartet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Analysen zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.