DAX23.989 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Highland Critical Minerals im Blick

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals steigt am Dienstagvormittag

11.11.25 09:22 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals steigt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Highland Critical Minerals zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 3,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
3,18 EUR 0,10 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 3,20 EUR zu. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,26 EUR zu. Bei 3,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Highland Critical Minerals-Aktie belief sich zuletzt auf 17.129 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Highland Critical Minerals-Aktie: Kurs vervielfacht sich binnen Wochen - Explorationsfieber treibt Rally

Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs

Rohstoffrally mit Risiko: Highland Critical Minerals-Aktie verdoppelt sich binnen Wochen - Exploration gestartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung