Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals steigt am Dienstagvormittag

Highland Critical Minerals im Blick

Die Aktie von Highland Critical Minerals zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 3,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 3,20 EUR zu. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,26 EUR zu. Bei 3,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Highland Critical Minerals-Aktie belief sich zuletzt auf 17.129 Aktien.

