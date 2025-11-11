Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Dienstagmittag stark gefragt

Highland Critical Minerals im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Zuletzt ging es für das Highland Critical Minerals-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 3,24 EUR.

Die Highland Critical Minerals -Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 3,24 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,26 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.357 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.

