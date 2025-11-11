Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Dienstagmittag stark gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Zuletzt ging es für das Highland Critical Minerals-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 3,24 EUR.
Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 3,24 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,26 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.357 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.
