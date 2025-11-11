DAX23.962 ±0,0%Est505.690 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1575 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Highland Critical Minerals im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Dienstagmittag stark gefragt

11.11.25 12:04 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Dienstagmittag stark gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Highland Critical Minerals. Zuletzt ging es für das Highland Critical Minerals-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 3,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
3,28 EUR 0,20 EUR 6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 3,24 EUR. Die Highland Critical Minerals-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,26 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.357 Highland Critical Minerals-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

Highland Critical Minerals-Aktie: Kurs vervielfacht sich binnen Wochen - Explorationsfieber treibt Rally

Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs

Rohstoffrally mit Risiko: Highland Critical Minerals-Aktie verdoppelt sich binnen Wochen - Exploration gestartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung