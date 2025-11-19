Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochvormittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,21 EUR.
Die Aktie legte um 09:09 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,21 EUR zu. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,24 EUR zu. Bei 1,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Highland Critical Minerals-Aktie belief sich zuletzt auf 27.742 Aktien.
