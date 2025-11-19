DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochvormittag im Aufwind

19.11.25 09:22 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Mittwochvormittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Highland Critical Minerals. Die Highland Critical Minerals-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs
1,21 EUR 0,01 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:09 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,21 EUR zu. Der Kurs der Highland Critical Minerals-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,24 EUR zu. Bei 1,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Highland Critical Minerals-Aktie belief sich zuletzt auf 27.742 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Highland Critical Minerals-Aktie

