thyssenkrupp könnte wohl Staatshilfe erhalten - thyssenkrupp-Aktie dennoch schwächer

Nachdem die Papiere am Vortag nachbörslich auf Tradegate zeitweise noch um 15,4 Prozent auf 4,81 Euro vorrücken konnten, nachdem sie im regulären Aktiengeschäft bereits um mehr als 14 Prozent nach oben geschnellt waren, verlieren sie am Dienstag via XETRA zeitweise 1,36 Prozent auf 4,70 Euro.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Vorabend nach Börsenschluss unter Berufung auf informierte Personen, dass thyssenkrupp mit der Bundesregierung über bis zu 5 Milliarden Euro staatliche Hilfen für das Stahlgeschäft verhandelt.

