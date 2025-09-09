Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 49,11 USD.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 48,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 13,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Hims Hers Health veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 544,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD in den Büchern standen.

Hims Hers Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,572 USD fest.

