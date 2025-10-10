Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag in Grün

Hims Hers Health im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 59,07 USD.

Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 59,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,25 USD. Zuletzt wechselten 348.897 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 19,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (17,36 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 544,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,571 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

Redaktion finanzen.net

