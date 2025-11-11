Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 39,89 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 39,89 USD. Das Tagestief markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 39,88 USD. Mit einem Wert von 40,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 330.199 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 82,95 Prozent wieder erreichen. Bei 19,16 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hims Hers Health mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 598,98 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401,56 Mio. USD umgesetzt.

Am 02.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 01.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Hims Hers Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,511 USD fest.

