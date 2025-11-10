Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Montagabend auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 40,60 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 40,60 USD. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 40,23 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.435.527 Hims Hers Health-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Gewinne von 79,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 19,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 52,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Hims Hers Health ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hims Hers Health mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 598,98 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401,56 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 01.03.2027 dürfte Hims Hers Health die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,511 USD je Aktie belaufen.

