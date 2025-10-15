Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 55,50 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 55,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 55,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,47 USD. Zuletzt wechselten via New York 291.042 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 72,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,33 USD. Mit einem Kursverlust von 66,98 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Hims Hers Health einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 544,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,570 USD im Jahr 2025 aus.
