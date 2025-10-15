Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health steigt am Mittwochabend stark

So entwickelt sich Hims Hers Health

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 9,1 Prozent auf 58,91 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 9,1 Prozent auf 58,91 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 59,35 USD. Bei 55,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 2.503.307 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 23,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 18,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 04.08.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,570 USD in den Büchern stehen haben wird.

