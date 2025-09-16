Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.091 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 50,54 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 50,54 USD. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 50,08 USD. Bei 50,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 496.009 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,41 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,73 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 68,87 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent auf 544,83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,571 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

