HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 234,40 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 234,40 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 235,20 EUR an. Bei 234,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.067 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 235,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 0,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2024 bei 106,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 54,74 Prozent wieder erreichen.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,07 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

