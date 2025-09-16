DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag nahe Vortagesniveau

17.09.25 16:13 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der HOCHTIEF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 232,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
230,00 EUR -1,80 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:49 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 232,60 EUR. Bei 236,60 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 231,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 233,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 16.721 Stück.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 239,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 106,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 54,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen