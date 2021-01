Hochtief gewinnt Auftrag für A7-Tunnel Altona in Hamburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief wird in einer Arbeitsgemeinschaft den geplanten 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnel Altona auf der Autobahn A7 in Hamburg bauen. Der Baukonzern bekam als technischer Federführer den Zuschlag von der Projektgesellschaft Deges, wie er in Essen mitteilte. Auf Hochtief entfallen 65 Prozent des gesamten Auftragsvolumens von rund 580 Millionen Euro.

Die Arbeiten werden voraussichtlich im April beginnen und sollen bis 2028 abgeschlossen werden. Der Tunnel Altona ist der längste der drei Hamburger Deckel, die auf dem Stadtgebiet der Hansestadt von Hochtief gebaut werden. Alle sollen erheblich zur Geräuschentlastung der Anwohner beitragen.

