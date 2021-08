Scout24 liegt auf Kurs zu Jahreszielen

Aktien in diesem Artikel Scout24 71,88 EUR

Im ersten Halbjahr zog der Umsatz um fast zehn Prozent auf knapp 190 Millionen Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen Scout24 am Donnerstag in München mitteilte. Gestützt wurde der Anstieg auch von der Übernahme der Plattform Vermietet.de - ohne den im Mai abgeschlossenen Zukauf hätte der Anstieg bei knapp sieben Prozent gelegen. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit habe der Anstieg 4,5 Prozent auf 110,2 Millionen Euro betragen. Der Konzern bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

