NEL-Aktie stürzt ab: Zwei Großinvestoren steigen aus

Es war eine turbulente Woche für Anleger der NEL -Aktie. Die Volatilität des Anteilsscheins bleibt sehr hoch. Erst vor zwei Wochen markierten die Papiere des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA ein Allzeithoch . Zum ersten Mal hatte der Anteilsschein die wichtige Marke von einem Euro an der Frankfurter Börse überschritten und auch an der Osloer Börse markierte er am selben Tag ein Hoch bei 9,78 Norwegischen Kronen. Der Höhenflug ließ nicht wenige Analysten ratlos zurück. So hatte es im Vorfeld zur Aufwärtsbewegung keine relevanten Unternehmensnachrichten gegeben, sodass die Ursache des Ansturms auf die Aktie völlig unklar schien.

Nun folgte auf das satte Kursplus der tiefe Fall. Von seinem Hoch hat sich der Anteilsschein in Frankfurt derzeit ganze 34,16 Prozent entfernt (Stand: Schlusskurs vom 6. Juni 2019). Auslöser des jüngsten Aktienausverkaufs war der Ausstieg zweier Großaktionäre aus NEL ASA. So boten F9 Investments und H2 Holding ihre NEL-Papiere zu einem Preis von 7,47 Norwegischen Kronen zum Verkauf an. Dabei verfügte F9 Investments über 6,02 Prozent der Anteilsscheine, wogegen H2 Holding mit 5,22 Prozent den drittgrößten Anteilseigner darstellte. Größter Aktionär bleibt Clearstream Banking mit einem Anteil von 18,98 Prozent. Insgesamt stehen damit nun etwas weniger als 136,5 Millionen NEL-Aktien zum Verkauf.

Die NEL-Aktie hat sich auch schon in der Vergangenheit äußerst volatil gezeigt und verzeichnet insbesondere im Intraday-Handel große Schwankungen. Dies dürfte dafür sprechen, dass sich der Anteilsschein speziell bei Daytradern großer Beliebtheit erfreut. Angesichts dessen sollten sich Anleger auch weiterhin auf größere Kursschwankungen einstellen. Zuletzt konnte die NEL-Aktie die charttechnisch wichtige Marke von 0,7 Euro jedoch erneut hinter sich lassen (Stand: Tagesverlauf des 7. Juni 2019).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ilkin Zeferli / Shutterstock.com, Rawpixel.com / Shutterstock.com