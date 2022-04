BioNTech-Aktie zum Handelsende klar fester: Deutsche Bank Research und Goldman Sachs senken Kursziel für BioNTech

Trotz leicht gestiegener Schätzungen nach den Geschäftszahlen des Impfstoffherstellers kappte Analyst Emmanuel Papadakis sein Kursziel aufgrund sinkender Risikobereitschaft im Biotech-Bereich und fallender Bewertungsmultipliktoren in den kommenden Jahren. Dies schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Goldman senkt Ziel für BioNTech auf 255 Dollar - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BioNTech von 299 auf 255 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dank des Auftragsbooms zum Jahresende habe der Impfstoffhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal 2021 getoppt, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine kurzfristigen Prognosen steigen, langfristig sieht er aber Unsicherheiten. Damit begründet er die Kurszielsenkung.

Die BioNTech-Aktie gewann im Handel an der NASDAQ letztlich 4,82 Prozent auf 178,78 US-Dollar.

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 06:40 / CEST

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Thomas Lohnes/Getty Images