BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 114,29 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 114,29 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 113,65 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 114,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 16.266 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 49,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 192,39 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,61 Mio. USD umgesetzt worden waren.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,726 EUR je Aktie aus.

