BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 113,96 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 113,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 113,32 USD. Bei 114,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 21.569 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 131,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei 76,55 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 135,33 USD angegeben.

Am 05.05.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -1,42 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 192,39 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 203,61 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 04.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,936 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

