Home Position: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

10.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Position Co.,Ltd. Registered Shs
490,00 JPY 17,00 JPY 3,59%
Charts|News|Analysen

Home Position ließ sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Home Position die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Position ein EPS von -19,310 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,38 Prozent auf 4,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

