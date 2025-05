Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Montagvormittag südwärts

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 319,30 EUR.

Die Home Depot-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 319,30 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 319,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 319,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 22,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 8,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,18 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 25.02.2025. Das EPS lag bei 3,02 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,70 Mrd. USD im Vergleich zu 34,79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 15,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

