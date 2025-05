Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Vormittag positiv

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:17 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 338,45 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 338,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 338,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 83 Home Depot-Aktien.

Bei 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 17,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 20,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,19 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 25.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,02 Prozent auf 39,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

