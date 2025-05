Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Home Depot zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 338,10 EUR.

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 338,10 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 342,70 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 338,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 338,75 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 327 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 21,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 13,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,19 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 20.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Home Depot.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

