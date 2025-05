Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 337,25 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie wies um 08:55 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 337,25 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 337,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 339,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 20,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,19 USD je Home Depot-Aktie.

Am 25.02.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,14 Prozent gesteigert.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 20.05.2025 vorlegen. Home Depot dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,02 USD im Jahr 2026 aus.

