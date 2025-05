Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Vormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 338,00 EUR abwärts.

Um 09:20 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 338,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 337,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 337,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 18,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 17,16 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,19 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 25.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,64 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 36,42 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Home Depot.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

