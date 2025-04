Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 306,05 EUR.

Um 09:12 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 306,05 EUR ab. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 306,05 EUR nach. Bei 306,05 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 02.12.2024 markierte das Papier bei 411,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,42 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 295,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 3,61 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,18 USD aus.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,70 Mrd. USD im Vergleich zu 34,79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an

Börse New York in Rot: Dow Jones-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach