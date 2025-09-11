Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochabend gefragt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 357,80 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:13 Uhr 0,5 Prozent auf 357,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 357,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 356,55 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 848 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 15,34 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 280,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 27,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.
