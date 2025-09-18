DAX23.474 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.257 -0,1%Nas22.673 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,26 -0,6%Gold3.720 +1,0%
So entwickelt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

22.09.25 16:11 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 350,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
350,00 EUR -6,35 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 350,15 EUR abwärts. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 349,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 353,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 651 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,86 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 280,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,03 Prozent.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

In eigener Sache

Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
