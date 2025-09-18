Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 353,85 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,8 Prozent auf 353,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 353,85 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 353,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
