Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 356,25 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 356,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 356,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 355,25 EUR. Bisher wurden heute 248 Home Depot-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 15,85 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 280,00 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 21,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen