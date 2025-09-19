Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 352,85 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 352,85 EUR. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 352,85 EUR. Bei 352,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 16,93 Prozent sinken.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

