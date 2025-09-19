DAX23.519 -0,5%ESt505.448 -0,2%Top 10 Crypto15,54 -2,9%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,78 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Aktie im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Montagvormittag Verluste

22.09.25 09:29 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 352,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
352,95 EUR -3,40 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 352,85 EUR. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 352,85 EUR. Bei 352,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 16,93 Prozent sinken.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

mehr Analysen