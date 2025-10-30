Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagabend freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 329,45 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 20:13 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 329,45 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 332,25 EUR zu. Den BMN-Handel startete das Papier bei 324,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 128 Home Depot-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,60 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen