Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot macht am Nachmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 331,20 EUR.

Das Papier von Home Depot konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 331,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 331,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 325,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Gewinne von 24,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,50 Prozent.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Home Depot.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

