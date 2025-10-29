Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Abend

So entwickelt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,9 Prozent auf 325,45 EUR.

Die Home Depot-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:19 Uhr um 1,9 Prozent auf 325,45 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 325,45 EUR. Mit einem Wert von 331,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.205 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,81 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 13,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

