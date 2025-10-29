Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Vormittag südwärts

Home Depot im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 330,70 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 330,70 EUR ab.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 12,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen