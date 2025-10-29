DAX24.280 ±0,0%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,24 -0,3%Gold4.019 +2,0%
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Vormittag südwärts

29.10.25 09:22 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 330,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
331,45 EUR -0,45 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 330,70 EUR ab.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 12,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

